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Антонов назвал недобросовестной конкуренцией угрозы в адрес «Северного потока — 2»

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Угрозы США в адрес участников строительства газопровода «Северный поток — 2» являются недобросовестной конкуренцией. Об этом в интервью американскому еженедельнику Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Множество раз говорилось, что этот газопровод является исключительно коммерческим проектом. Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции», — подчеркнул он.

По его словам, Москва доказала, что является надежным партнеров в вопросе поставок энергоресурсов и никогда «не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления или для достижения тех так называемых конъюнктурных целей, которые нам приписывают».

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники. По оценке главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен.

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