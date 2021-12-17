Перу начало штрафовать Украину за сорванные поставки Ан-178

Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций на Украину за сорванные поставки транспортного самолета Ан-178, сообщает испанское издание Infodefensa.

Соглашение о передаче самолета было заключено еще в 2019 году. По информации издания, украинская сторона дезинформировала партнеров, пообещав решить проблемы с поставками российских элементов для самолетов.

Однако в октябре 2021 года перуанской делегации представили лишь частично собранный двигатель на заводе «Мотор Сич». В настоящее время, сообщает источник, самолет построен лишь на 65%.

Процесс наложения санкций начался 24 октября. Отмечается, что за каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит $5 тыс., за третий, четвертый и пятый,– $35 тыс., и далее — по $70 тыс. По истечении года Перу расторгнет контракт.

По информации властей Перу, сумма ущерба из-за срыва договоренностей составит $64 млн.

Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158, в настоящее время концерн «Антонов» произвел два экземпляра самолета.

Ранее Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение.