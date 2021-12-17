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РУСАЛ осуществил пуск Тайшетского алюминиевого завода

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Сергей Карпухин/ТАСС

Один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ запустил первую серию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ).

В церемонии пуска приняли участие генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и промышленник Олег Дерипаска.

«Тайшетский алюминиевый завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота, воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции», – отметила курирующая развитие Сибири и экологии заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Первый пусковой комплекс начал работу в режиме комплексного опробования. Проект финансируется за счет средств РУСАЛа и синдицированного инвестиционного кредита в объеме 45 млрд рублей от ВТБ.

Новый завод назван в честь российского реформатора Петра Аркадиевича Столыпина, благодаря которому в начале ХХ века началось ускоренное развитие Сибири.

«Запуск в Тайшетском районе алюминиевого завода придаст серьезный импульс развитию экономики региона, приведет к созданию новых рабочих мест и укреплению промышленного потенциала Иркутской области. На заводе будут трудиться более 1 тысячи человек, большинство из которых – местные жители, и важно, что они будут жить и работать не в чистом поле, т.к. основные объекты инфраструктуры уже построены компанией РУСАЛ», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Инженеры РУСАЛа специально для завода разработали электролизер РА-400Т с улучшенной конструкцией и технологическими параметрами.

«В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года. Тайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Аркадьевича Столыпина, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири. Такую же задачу ставит перед собой РУСАЛ, построив уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

ТаАЗ стал третьим после Богучанского и Хакасского алюминиевым заводом, который построили вв современной России. Все проекты инициированы основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. В их реализацию было вложено 250 млрд рублей.

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