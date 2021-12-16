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СМИ: на Западе считают проблематичным отключение России от SWIFT

Bloomberg: Запад назвал проблематичным отключение России от SWIFT в рамках санкций

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swift.com

Страны Запада сочли проблематичным отключение РФ от международной банковской системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможное нагнетание напряженности по отношению к Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с готовящимся пакетом ограничительных мер.

Как сообщили другие источники агентства, США при этом рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность России конвертировать рубль в валюты других государств.

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Санкции против России
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