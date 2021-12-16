Банк России может запретить инвестиции в криптовалюту

Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством транзакций, которые могут быть использованы для «отмывания» денег или финансирования терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в текущий момент Центральный банк России ведет переговоры с участниками рынка о возможном запрете криптовалют как инструмента для инвестиций. В случае, если такое решение будет принято, то оно коснется всех новых покупок криптоактивов, кроме тех, которые были приобретены в прошлом, утверждает один из источников.

Другой собеседник агентства заявил, что ЦБ в настоящий момент принимает позицию «полного неприятия» всех криптовалют.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что законодатели собирают информацию по криптовалюте, а в будущем «серьезно займутся» ей.

По ее словам, в Совете Федерации сейчас анализируют криптовалюты на финансовом рынке, сенаторы серьезно возьмутся за этот вопрос, когда придет время.