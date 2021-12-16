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Оператор ГТС заявил, что транзит газа через Украину будет серьезно сокращен

Оператор ГТС сообщил, что транзит газа через Украину в 2021 году сократится на треть

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Karoly Arvai/Reuters

Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее. Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он напомнил, что «Газпром» отчитался о прокачке через страну в текущем году 40 млрд куб. м голубого топлива.

«Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», — заявил Макогон.

Также он указал, что физический транзит российского газа через украинскую территорию составляет менее 109 млн куб. м в сутки, то есть меньше контрактных объемов.

Ранее «Газпром» сообщил, что компания досрочно выполнила свои обязательства перед Киевом по транзитному договору за 2021 год.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, предусматривающий транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й год на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

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