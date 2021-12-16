ПСБ и ФТС России будут развивать финансовые инструменты для ВЭД

ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Федеральной таможенной службой, сообщает пресс-служба банка. В рамках соглашения планируется реализовывать проекты по повышению эффективности электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и оптимизации системы сбора таможенных платежей. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель ФТС России Владимир Булавин.

Как сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, у банка накоплен большой опыт в международном бизнесе. Он добавил, что ПСБ обеспечивает клиентам доступ ко всем необходимым финансовым инструментам, в том числе онлайн, и постоянно адаптирует механизмы поддержки участников ВЭД, которые направлены на повышение эффективности их бизнеса.

«ПСБ также заинтересован в расширении лимита на таможенные гарантии – мы видим большой спрос со стороны предприятий на этот вид банковских продуктов. Соглашение с ФТС России будет способствовать как реализации комплексной социальной политики для личного состава службы, так и развитию финансовых инструментов в целом для участников ВЭД», — отметил председатель банка.

Кроме того, в рамках соглашения ПСБ будет развивать программы в сфере социального обеспечения работников ФТС и членов их семей. Также планируется проводить обучающие мероприятия по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности и финансовой грамотности.

Пресс-служба банка отмечает, что с начала 2020 года банк провел более 100 тысяч таможенных платежей корпоративных клиентов, в рамках установленного лимита выдал порядка 14 миллиардов рублей таможенных гарантий. Растет количество и объемы таможенных платежей физических лиц – клиентов банка, в основной своей массе проводимых с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений банка.