Белоруссия попросит у России $3,5 млрд для защиты от санкций

Белоруссия может попросить у России кредит в $3,5 млрд, так как санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков. Его слова передает БелТА.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией», — отметил Снопков.

По его словам, эта сумма может помочь в компенсации от потери европейских денег в виде инвестиций и защитит белорусский долг от влияния западных мер. Поэтому единственным источником развития страны останутся внутренние ресурсы и резервы.

Снопков отмечает, что Минск в 2022 должен погасить $3,3 млрд, в 2023-м — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 декабря заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые западные санкции.