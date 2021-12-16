Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков рассказал, чем Путин займется на Рождество 17:15
Сразу 20 автомарок изменили цены на машины в первой половине декабря 17:15
Режиссер Салбиев назвал обвинения Михалкова в подделке подписи бредом 17:14
Экс-игрок «Спартака» рассказал об участии в договорном матче 17:13
Оператор ГТС заявил, что транзит газа через Украину будет серьезно сокращен 17:13
Депутаты от КПРФ развернули на заседании Думы плакаты против проекта... 17:12
Банк Англии неожиданно повысил ключевую ставку впервые за 3,5 года 17:10
Харьковский националист назвал Россию «жирной коровой», обогатившей украинцев 17:10
Беременная женщина с ребенком в печени удивила врача 17:06
Стало известно, откуда в Петербург привезли «омикрон» 17:02

Белоруссия попросит у России $3,5 млрд для защиты от санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Белоруссия может попросить у России кредит в $3,5 млрд, так как санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков. Его слова передает БелТА.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией», — отметил Снопков.

По его словам, эта сумма может помочь в компенсации от потери европейских денег в виде инвестиций и защитит белорусский долг от влияния западных мер. Поэтому единственным источником развития страны останутся внутренние ресурсы и резервы.

Снопков отмечает, что Минск в 2022 должен погасить $3,3 млрд, в 2023-м — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 декабря заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые западные санкции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть