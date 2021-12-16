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Сборы от продаж полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера превысили 1,1 млрд рублей

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Клиенты маркетплейса по ОСАГО от Сбера с момента запуска площадки в августе 2020 года оформили 210 тыс. полисов. Совокупная страховая премия по этим договорам к декабрю превысила 1,1 млрд рублей. Об этом во время пресс-конференции сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«В августе 2020 года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн и постепенно расширяли его возможности. После того как оформить полис стало возможным в любом отделении Сбера, продажи выросли вдвое. А в октябре этого года, когда дочерняя компания Сбера СберСтрахование запустила собственное ОСАГО, объем покупок вновь увеличился — на 49% по сравнению с сентябрем, за один месяц было продано 40 тыс. полисов. Мы видим большой интерес клиентов к этой услуге и продолжим развивать маркетплейс. Это открытая площадка, и мы надеемся, что к ней будут присоединяться новые партнеры», — сказала журналистам Алымова.

Напомним, сервис позволяет автовладельцам оформить полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний-партнеров на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении СберБанка. Для заключения договора необходимо три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

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