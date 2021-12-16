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В Кремле прокомментировали рост инфляционных ожиданий россиян

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост инфляционных ожиданий россиян.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной постоянной работы, чем кабмин и занимается. Инфляция высокая, президент делает все возможное для того, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее. Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, это давление. Оно в мировой экономике так же ощущается не менее, а где то еще более сильно. В этом плане это тема для обеспокоенности», — сказал пресс-секретарь в ходе ежедневного брифинга.

Ранее в Центральном банке России сообщили, что инфляционные ожидания россиян в декабре 2021 года подскочили до 14,8%.

По данным Росстата, с 7 по 13 декабря инфляция в России замедлилась до 0,06%, с января 2021 года потребительские цены увеличились на 7,64%. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим — 0,46%.

Сообщалось, что с 7 по 14 декабря цена на гречку в стране в среднем выросла на 1,3%, яйца — на 1,1%, сахар — на 0,4%, масло подсолнечное — на 0,3%.

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