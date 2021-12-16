В Германии сообщили об исторически низкой заполненности хранилищ газа

Исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил, что заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже отметки в 60%, передает Handelsblatt.

Отмечается, что на сегодняшний день уровень заполненности хранилищ составляет около 59%, что стало «исторически низким уровнем» по сравнению с предыдущими годами.

Блешке отметил, что настоящая зима еще впереди, поэтому с такими запасами «следует обращаться бережно». Он предупредил, что закупки газа «будут сложными, учитывая текущую ситуацию на рынке».

Ранее в ведомстве нового канцлера Германии Олафа Шольца заявили, что запуск газопровода «Северный поток — 2» не изменит цену на газ.

В Европе стоимость газа продолжает расти. Так, по данным на 14 декабря, цены на газ поднялись выше $1400 за тысячу кубометров впервые с октября.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.