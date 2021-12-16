Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «Уфе» прокомментировали отставку Витории с поста главного тренера «Спартака» 11:08
Суд ЮАР отправил в тюрьму бывшего президента 11:06
В Британии призвали Запад признать ответственность за ситуацию на Украине 11:03
В Пулково задержали иностранца, пытавшегося пересечь границу по паспорту... 11:02
Умер 98-летний создатель «Трансформеров» 10:59
НКР назвало компании-рекордсмены по зарплатам в России 10:58
Захарова рассказала о шагах России к диалогу с США 10:57
В популярной соцсети изменили правила для публикаций 10:55
Тренер «Вашингтона» оценил повторение рекорда Овечкиным по голам в большинстве 10:54
Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой через месяц брака 10:46

В Германии сообщили об исторически низкой заполненности хранилищ газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил, что заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже отметки в 60%, передает Handelsblatt.

Отмечается, что на сегодняшний день уровень заполненности хранилищ составляет около 59%, что стало «исторически низким уровнем» по сравнению с предыдущими годами.

Блешке отметил, что настоящая зима еще впереди, поэтому с такими запасами «следует обращаться бережно». Он предупредил, что закупки газа «будут сложными, учитывая текущую ситуацию на рынке».

Ранее в ведомстве нового канцлера Германии Олафа Шольца заявили, что запуск газопровода «Северный поток — 2» не изменит цену на газ.

В Европе стоимость газа продолжает расти. Так, по данным на 14 декабря, цены на газ поднялись выше $1400 за тысячу кубометров впервые с октября.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть