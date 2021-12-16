ФРС США трижды повысит ключевую ставку в 2022 году и прекратит покупку облигаций в марте

Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о решении сократить выкуп облигаций до $30 млрд в месяц. Регулятор планирует завершить программу сворачивания стимулов в марте, а не в июне, как предполагалось ранее. Агентство также планирует три раза повысить ключевую ставку в будущем, хотя еще в сентябре планировала поднять ставку только единожды. Об этом пишут «Ведомости».

Также ФРС повысила оценку инфляции в этом (c 4,2% до 5,3%) и в 2022 году (с 2,2% до 2,6%).

Как сообщалось ранее, ключевая краткосрочная процентная ставка осталась неизменной – на уровне 0-0,25%. Ожидается, что до конца 2022 г. ставка по федеральным фондам увеличится до 0,9%, к концу 2023 г. — до 1,6%, в 2024 г. – до 2,1%.

Бывший председатель совета директоров Федеральной резервной системы Фредерик Мишкин прокомментировал нынешнюю политику регулятора на телеканале CNBC. Он заявил, что «очень ей обеспокоен».

«Реальность такова, что инфляция намного выше, чем они ожидали и более долговечна, чем они ожидали», – считает эксперт.

В ноябре 2021 г инфляция в Штатах достигла рекордной отметки с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились с октябрьских 6,2% до 6,8% в годовом выражении, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%. Подорожали в первую очередь бензин, жилье, продукты и проезд в транспорте.

Ранее были названы главные экономические риски в 2022 году. Среди них было повышение базовой ставки ФРС США. Это может негативно отразиться на развивающихся рынках, могут пострадать экономики Аргентины, ЮАР, Турции, Бразилии и Египта.