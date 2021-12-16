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Российским туроператорам продлят срок возврата средств за несостоявшийся отдых

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Власти согласовали перенос выплат российским туроператорам по несостоявшимся турам. Как передает РБК, поправки в законодательство для отсрочки рассмотрит Государственная дума РФ 16 декабря.

Срок возврата средств будет продлен до 2023 года, рассказал изданию председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев.

Поправки будут внесены в закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». В первом чтении они были приняты 8 декабря текущего года.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что на туристическом рынке сложилась тяжелая ситуация. Денег на полный возврат средств к концу года нет, а судебные иски от потребителей лишь ухудшают ситуацию.

По оценке АТОР, оставшиеся обязательства туроператоров перед потребителями составляют 10 млрд рублей по «неоткрытым» странам. Отсутствие возможности открыть продажи туров в них не позволяют даже начать частичные возвраты.

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