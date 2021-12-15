Кириенко посетил премьеру первого детского иммерсивного мюзикла «ZUMER»

На площадке московского центра дизайна ARTPLAY состоялись премьерные показы первого в России детского иммерсивного мюзикла «Zumer». Над его созданием работали Российское движение школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».

Почетными гостями одного из спектаклей стали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и заслуженный артист России Игорь Матвиенко. Кириенко поздравил ребят с успешной премьерой по завершению иммерсивного шоу.

«Я вас всех поздравляю! Актеров – в первую очередь, и зрителей, хотя чисто зрителей не было – все были немножко актерами! Я вас поздравляю с тем, что у вас все получилось, вы молодцы. Я понимаю, что для многих из вас это была такая мечта, был сложный конкурс, отбор, репетиции. Я знаю, что вам пришлось работать по восемь-десять часов в день. Конечно, вы устали, но я вижу радость и гордость в ваших глазах. Кто-то из вас, наверное, выберет творчество в качестве своей профессии, потому что вы невероятно талантливые, вы очень здорово пели, танцевали, вы замечательно играли: для кого-то это станет профессией, а для кого-то нет – вы выберете какой-то другой свой жизненный путь, но с вами навсегда останется ощущение уверенности в своих силах, понимание того, что если о чем-нибудь мечтать, если чего-то по-настоящему хотеть, но не просто хотеть, а хотеть и работать, то все обязательно получится!» – обратился он к школьникам.

Над первым в России детским иммерсивным мюзиклом трудилась большая профессиональная команда под руководством Елены Кипер – главного продюсера мюзикла и Борислава Володина – продюсера, директора АНО «Артмастерс».

Героями мюзикла являются как профессиональные актеры театра и кино, такие как Анастасия Стоцкая и Родион Газманов. Также в нем приняли участие 84 талантливых активиста РДШ возрастом от 8 до 15 лет, которые прошли очные и онлайн-отборы из более чем 1000 сверстников.

География детей-актеров мюзикла очень обширна, ребята приехали из: Республики Алтай, Кемеровской, Рязанской, Челябинской, Тюменской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской, Московской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. Кастинги проходили в период с 5 по 18 октября на Всероссийских сменах Российского движения школьников в ВДЦ «СМЕНА», региональных сменах в Республике Алтай, Рязанской области, Московской области, городе Москве, а также в режиме онлайн в эфире «Классного радио РДШ».