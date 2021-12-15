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На Украине закончился закачанный за год газ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки в этом году. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

По данным на 14 декабря, за сутки из хранилищ выкачали 74,56 миллиона кубометров газа, а общий объем запасов газа в них при этом опустился до 15,258 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что уровень газа в украинских подземных хранилищах существенно снизился — до 15,34 млрд куб. м, приблизившись к показателю до начала закачки. Согласно «Газпрому», это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м).

При этом накануне глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заверил, что в подземных хранилищах газа Украины достаточно голубого топлива для прохождения отопительного сезона. Он также указал, что в государстве наблюдается сложная ситуация с углем, однако «Нафтогаз» может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

С 2015 года Украина получает газ от российских поставщиков посредством виртуального реверса, то есть, отбора из тех транзитных объемов, которые предназначены европейским странам. Такой способ, по мнению украинских властей, не наносит серьезного вреда суверенитету страны, в отличие от прямых поставок, которые дешевле упомянутого способа получения топлива.

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