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На Украине заявили о дефиците запасов угля

Количество запасов угля на ТЭС Украины меньше гарантированного минимума

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Запас угля на украинских теплоэлектростанциях не достигает гарантированного минимума. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики страны.

По данным на 13 декабря, худшие показатели — на Бурштынской ТЭС (25,5 тыс. тонн при 161 тыс. тонн гарантированных запасов) --там в конце ноября произошел взрыв, а также на Углегорской ТЭС (10 тыс. тонн при 77,6 тыс. тонн гарантированных запасов).

Отмечается, что примерно на половине ТЭС суточные расходы угля превышают поставки. В частности, речь идет о Соломенской, Углегорской, Трипольской, Змиевской, Бурштынской и Луганской ТЭС.

Кроме того, в настоящее время почти 20 блоков теплоэлектростанций не работают из-за нехватки топлива.

Накануне в «Нафтогазе» заверили, что на Украине достаточно газа для зимы. Глава компании указал, что в государстве наблюдается сложная ситуация с углем, однако «Нафтогаз» может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

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