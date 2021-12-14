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В Сбере рассказали об использовании цифровых решений в борьбе с неинфекционными заболеваниями

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец выступила с докладом на Европейской конференции ВОЗ по использованию цифровых решений в целях борьбы с неинфекционными заболеваниями в рамках сессии «Опыт использования цифровых инструментов в ходе пандемии COVID-19 для улучшения состояния здоровья людей, живущих с неинфекционными заболеваниями».

Участники сессии обсудили преимущества и вызовы при использовании новых технологий с точки зрения общественного здравоохранения, а также возможности их широкомасштабного внедрения в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями. Эксперты отметили, что в прошлом году значительно увеличился спрос на использование телемедицины и цифрового здравоохранения.

Как отметила Голодец, Сбер, накопив колоссальный опыт внедрения новых технологий в финансовой индустрии, теперь развивает свои продукты, сервисы и решения и в других, в том числе социальных и гуманитарных сферах. Индустрия здравоохранения Сбера сегодня представлена компаниями, работающими на рынке eHealth в направлениях B2C, B2B и B2G: это СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и другие.

«Формируя собственную индустрию здравоохранения, мы стремимся поставить свои компетенции на службу человеку и обществу через реализацию и внедрение высокотехнологичных сервисов для поддержания здоровья. Цифровизация здравоохранения приводит к качественным изменениям оказания медицинской помощи и контролю здоровья», — сказала она.

Компания СберЗдоровье из года в год показывает динамический рост, имеет более 14 млн клиентов. Через сервис можно воспользоваться консультациями врачей более 25 специальностей, причем терапевты и педиатры отвечают на запросы в течение пяти минут. С момента наступления пандемии Сбер одним из первых внедрил сервис дистанционного мониторинга за больными COVID-19, а также расширил его до мониторинга больных с хроническими заболеваниями. Данным сервисом воспользовались уже более 42 тысяч граждан России.

Сегодня к цифровым сервисам Сбера подключено уже более 6000 российских частных клиник, за этот год было оказано около 1,5 млн услуг в области телемедицинских консультаций и записи к врачу, более 11 млн раз клиенты своевременно получили лекарства через сервис СБЕР ЕАПТЕКА. Система помощи принятия врачебных решений «ТОП-3», разработанная совместно с правительством Москвы, помогла правильно поставить диагноз более двух миллионов раз врачам поликлинической службы Москвы.

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