«Группа Позитив» выпустила заявление о намерении торговаться на Московской Бирже

Крупный игрок на рынке кибербезопасности «Группа Позитив» заявила о намерении торговаться на Московской Бирже.

«Группа Позитив» объявила о регистрации проспекта ценных бумаг в Центральном Банке России, завершении регистрации публичного акционерного общества (ПАО) «Группа Позитив» и намерении получить листинг обыкновенных акций на Московской бирже (MOEX).

«Приобретение публичного статуса соответствует заметному увеличению масштабов нашего бизнеса и впечатляющему росту финансовых результатов. В этой связи компания предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы выполнять требования листинга и соответствовать лучшим практикам корпоративного управления», – отметил генеральный директор ПАО «Группа Позитив» Денис Баранов.

Free-float в размере 10,89% к моменту листинга и началу торгов акциями будет обеспечен за счет акций действующих и бывших сотрудников Группы, а также ее партнеров, которые получили ценные бумаги от существующих акционеров в рамках программы дарения. После начала организованных торгов новые акционеры смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции.

«Выходя на публичный рынок акций, мы ставим своей целью создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы. Своими действиями мы хотим мотивировать ключевых сотрудников компании, привлечь интерес талантливых людей индустрии в целом и верим, что ценные для нас люди смогут разделить с нами плоды опережающего роста компании в ближайшем будущем. Публичное обращение акций поможет укреплению репутации компании, усилению ее привлекательности для наших клиентов, коллег и партнеров, а также позволит в дальнейшем внедрить эффективную программу долгосрочной мотивации персонала», - добавил Юрий Максимов, председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив».

Число кибератак в мире за последний год увеличилось на 40%, а в России – на 54%. Самыми опасными атаками являются целевые (те, которые направлены на конкретную компанию, отрасль экономики или ограниченный круг частных лиц). Обычные средства защиты не могут их отследить, вследствие чего часто компании не знают, что хакеры имеют доступ к корпоративной информации.

По данным исследования «Группы Позитив», треть компаний когда-либо подвергалась целевой атаке, в большинстве случаев — с серьезными последствиями: простой инфраструктуры (39%), уничтожение или подмена данных (34%), нарушение бизнес-процессов (34%), утечка информации (17%), выплата выкупа злоумышленникам (16%), другое (9%). Опрос «Группы позитив» среди специалистов показал, что злоумышленники при целевой атаке в основном пытаются получить доступ к коммерческой тайне, персональным данным, платежным данным, а также нанести удар по репутации и выкрасть финансовые средства.

Кибербезопасность является одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. По данным «Группы Позитив», отечественный рынок информационной безопасности за последний год вырос на 25% и на данный момент оценивается в 150 млрд рублей.

В 2020 году выручка «Группы Позитив» достигла 5,5 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2021 года выручка выросла на 25% относительно аналогичного периода прошлого года до 3 255 млн рублей. Основной рост пришелся на выручку от реализации лицензий на ПО, которая составила 2 631 млн руб. (+31% год-к-году) и выручку от оказания услуг в области информационной безопасности, которая составила 418 млн руб. (+29% год-к-году). По итогам 2021 компания ожидает рост выручки на 20-40% к аналогичному показателю прошлого года.

Более 2000 компаний из разных стран мира доверяют свою безопасность «Группе Позитив». Около 90% выручки компании приходится на продажу собственного программного обеспечения. Глобальная цель «Группы Позитив» — создать продукты и технологии, которые повысят общую кибербезопасность в масштабах всего мира, а также сформировать условия для наиболее эффективного противодействия кибератакам, в том числе на международном уровне.