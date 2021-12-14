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Казахстан обратился к России за электроэнергией

В Казахстане попросили Россию организовать коммерческие поставки электроэнергии

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В Казахстане существует проблема прогнозируемого дефицита электроэнергии, поэтому местные власти обратились к России с просьбой об организации коммерческих поставок электричества, об этом заявил председатель правления «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии) Борис Ковальчук в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

«Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации», — объяснил Ковальчук.

Он также отметил, что «Интер РАО» возобновила работу в Грузии и организовала поставки электричества в ряд других стран, включая Армению и Турцию. По словам Ковальчука, в планах компании транспортировать до 4 млрд кВт/ч на территорию Китая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стабильной энергетической ситуации в стране.

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