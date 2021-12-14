Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России появилась тест-система для выявления «омикрона» 12:57
На видео допроса укравшая 22,5 млн рублей кассирша раскрыла свои мотивы 12:56
В Великобритании резко «увеличилось» количество заразившихся штаммом... 12:53
Цены на газ поднялись выше $1400 за тысячу кубометров впервые... 12:53
Седокова из-за мужа пересела с Maybach в минивэн 12:51
Грабители связали футболиста сборной Аргентины и ограбили его дом 12:51
Найден способ красть пароли и данные из миллиардов устройств 12:50
Мужчину покусал незнакомец, перепутав его с женихом своей бывшей девушки 12:49
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина 12:48
Обнаружен новый фактор развития деменции 12:48

ФАС может оштрафовать «Т Плюс» на 10 млрд рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала энергокомпанию «Т Плюс» виновной в манипулировании ценами на электроэнергию в первом полугодии 2019 года, в связи с чем ей грозит штраф в размере 10 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ФАС.

По сообщению ФАС, компания «Т Плюс» подавала завышенные заявки на торги электроэнергией. Манипуляция ценами продолжалась в период с февраля по апрель 2019 года. Это повлекло ограничение конкуренции на энергорынке.

При этом ФАС возбудила дело в отношении структур компании еще осенью, когда пять электростанций подавали заявки на торги электроэнергией на сутки вперед, причем с завышенными заранее ценами. Эти цены превышали фактические затраты на 90%, а иногда и более чем в два раза. Действия компании привели к тому, что цены на электроэнергию в отдельных регионах, в частности на Урале и европейской части России, росли быстрее.

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) подсчитал, что махинации компании привели к дополнительным затратам потребителей в сумме 75,8 млрд рублей.

«Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Контролируется группой «Ренова» Виктора Вексельберга. Группа объединяет целый ряд генерирующих, сбытовых и ремонтно-сервисных активов.

В июле 2017 года сотрудники ФСБ России проводили обыски в энергетической компании «Т Плюс». Следственные действия проходили в офисах компании в Москве, а также в региональных филиалах. Обыски были связаны с тем, что в январе гендиректору компании «Т Плюс» Борису Вайнзихеру и совладельцу группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику было предъявлено обвинение в передаче взятки на сумму не менее 88 млн руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть