ФАС может оштрафовать «Т Плюс» на 10 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала энергокомпанию «Т Плюс» виновной в манипулировании ценами на электроэнергию в первом полугодии 2019 года, в связи с чем ей грозит штраф в размере 10 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ФАС.

По сообщению ФАС, компания «Т Плюс» подавала завышенные заявки на торги электроэнергией. Манипуляция ценами продолжалась в период с февраля по апрель 2019 года. Это повлекло ограничение конкуренции на энергорынке.

При этом ФАС возбудила дело в отношении структур компании еще осенью, когда пять электростанций подавали заявки на торги электроэнергией на сутки вперед, причем с завышенными заранее ценами. Эти цены превышали фактические затраты на 90%, а иногда и более чем в два раза. Действия компании привели к тому, что цены на электроэнергию в отдельных регионах, в частности на Урале и европейской части России, росли быстрее.

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) подсчитал, что махинации компании привели к дополнительным затратам потребителей в сумме 75,8 млрд рублей.

«Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Контролируется группой «Ренова» Виктора Вексельберга. Группа объединяет целый ряд генерирующих, сбытовых и ремонтно-сервисных активов.

В июле 2017 года сотрудники ФСБ России проводили обыски в энергетической компании «Т Плюс». Следственные действия проходили в офисах компании в Москве, а также в региональных филиалах. Обыски были связаны с тем, что в январе гендиректору компании «Т Плюс» Борису Вайнзихеру и совладельцу группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику было предъявлено обвинение в передаче взятки на сумму не менее 88 млн руб.