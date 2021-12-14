«Роснефть» вошла в список лидеров климатического рейтинга CDP

«Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).

По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - на уровень превышающий средний показатель глобального климатического рейтинга участников. При этом наивысшую оценку «А» получила деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов.

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро в интервью газете «Ведомости» подчеркнул, что компания является одним из лидеров ESG-повестки.

«Показатели KPI (ключевые показатели эффективности), связанные с ESG, применяются на всех уровнях: от правления компании до конкретных бизнес-подразделений.

Я считаю, что «Роснефть» является одной из наиболее успешных компаний в области углеродного менеджмента. Почему? Потому что в расчет надо брать не только интенсивность выбросов, но также охват, масштаб и сложность деятельности компаний. Если рассматривать совокупный показатель, то «Роснефть», безусловно, лидирует», — сказал Касимиро.

На прошлой неделе глава британской ВР Бернард Луни в интервью журналу Time признал, что сегодня ВР уступает «Роснефти» по такому показателю, как удельные выбросы парниковых газов.

В декабре 2020 года «Роснефть» представила план по углеродному менеджменту до 2035 года, став первой компанией в России, установившей подобные долгосрочные цели по контролю выбросов. План предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевого рутинного сжигания попутного газа.

Позиции компании в глобальных ESG-рейтингах неуклонно улучшаются. Так, в сентябре ООН присвоила «Роснефти» статус компании – лидера в области устойчивого развития и включила ее в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD. Сегодня таким статусом обладают 37 компаний, из которых всего четыре, TotalEnergies, Sinopec, Eni и «Роснефть», относятся к нефтегазовому сектору.

В рейтинге информационной открытости в области ESG агентства Bloomberg «Роснефть» также занимает лидирующие позиции среди нефтегазовых компаний. В 2021 году FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи, вновь включило ПАО «НК «Роснефть» в список участников группы международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series, который обновляется два раза в год. По своим показателям компания опережает 90% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector c рейтингом 3,9 баллов из 5.

Усилия «Роснефти» в области устойчивого развития получают высокую оценку инвестиционных аналитиков. Так, эксперты VTB Capital в отчете, посвященном публикации интервью Касимиро, отметили, что фокус «Роснефти» на ESG обеспечивает ей интерес в инвестиционном сообществе. Аналитики американского инвестбанка JP Morgan обновление стратегии компании, в том числе в части борьбы с изменением климата, называют одним из ключевых катализаторов привлекательности «Роснефти». В конце октября глава компании Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне сообщил, что компания разрабатывает новую стратегию, приоритетами которой будут адаптация к вызовам энергоперехода и интеграция зеленой повестки в бизнес.

CDP является наиболее авторитетной некоммерческой организацией, которая оценивает деятельность компаний в области охраны окружающей среды, их системы корпоративного управления и риск-менеджмента, а также уровень интеграции в стратегию вопросов, связанных с изменением климата. Климатические рейтинги CDP, присваиваемые компаниям по результатам оценки представленных ими отчетов, публикуются ведущими информационно-аналитическими агентствами наряду с финансовой информацией и учитываются инвесторами при оценке активов.