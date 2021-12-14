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В России арендное жилье подорожало на треть

За 2021 год стоимость аренды жилья в России выросла на треть

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Стоимость арендного жилья в крупных российских городах выросла на 31% с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Предполагается, что ставки на арендное жилье могут подняться еще на 10-15% в связи с возможным принятием законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС).

Средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир увеличилась за год на 21% — до 20,4 тыс. рублей. При этом двух- и трехкомнатные квартиры также показали схожий рост цен — на 23% и 20% соответственно.

Основной причиной значительного роста цен на арендное жилье стал высокий спрос, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Ранее юрист Хантимиров рассказал, как арендодателя могут привлечь к ответственности за нелегальную сдачу квартиры.

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