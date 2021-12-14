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Продажи готовой еды в России увеличились на 50%

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Авиакомпания «Россия»

В России продажи готовой еды за год увеличились в среднем на 50%, пишут «Известия», ссылаясь на данные участников рынка.

При этом продажи готовых блюд онлайн выросли не так значительно. Так, согласно данным Cloud Payments, за 11 месяцев текущего года рост составил 18%.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, рынок готовой еды «откусывает» долю у ресторанного бизнеса. Он объяснил, что страх перед общественными местами и увеличение цен на блюда в общепите подталкивают граждан покупать блюда в магазинах. Эти факторы могут быть драйверами роста категории и в 2022 году, полагает эксперт.

Он также указал, что готовое блюдо с прилавка может стоить вдвое дешевле ресторанного. При этом более 85% позиций этого сегмента в магазинах не изменились в цене. По сведениям компании Briskly (производит микромаркеты и анализирует их продажи), лишь некоторые позиции подорожали менее чем на 10%.

Эксперты считают, что развитие микромаркетов (вендингов с готовыми блюдами) может способствовать повышению спроса на кулинарию. По данным ритейла, в этом году такой канал продаж показал значительный прирост. Как отметил основатель Briskly Глеб Хиритонов, оборот микромаркетов каждый месяц растет в среднем на 16%.

Ранее крупные российские ресторанные сети сообщили о поднятии цен до 15% в 2022 году из-за подорожания ингредиентов.

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