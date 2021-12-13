Юрист рассказал об уголовной ответственности за нелегальную сдачу квартир в аренду

При сдаче квартиры в аренду необходимо заключать договор и регистрировать его в Росреестре, об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

«За нелегальную сдачу квартиры налоговики привлекут владельца к ответственности, и не важно какую именно серую схему использовал наймодатель. Собственник должен будет заплатить неуплаченный НДФЛ от сдачи квартиры, это 13% полученной оплаты за весь срок найма, и плюс к этому штраф в размере 20% накопившейся задолженности по налогу», — отметил юрист.

По словам Хантимирова, собственник может быть привлечен к уголовной ответственности в случае, если он не платил НДФЛ в течение трех лет или сумма невыплаченных денег превысит 2,7 млн рублей. Срок ареста составит от шести месяцев до года, но арендодателя могут освободить от данного наказания в случае, если он впервые совершил такое преступление и своевременно возместит все недоимки и штрафы.

Помимо этого, с владельца квартиры могут взыскать штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иных источников дохода за период от года до двух лет.

Ранее Минстрой России предложил ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой государственной информсистемы (ГИС).