Объявлены победители XI ежегодной премии «Время инноваций-2021»

В Дубае в одиннадцатый раз назвали победителей ежегодной премии «Время инноваций», вручаемой за лучшие кейсы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный Форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020» – выставке всемирных технологических достижений, где встретились более сорока спикеров из шести стран. Завершением мероприятия стало объявление победителей Премии «Время инноваций».

Независимой награды в этом году были удостоены более шестидесяти компаний, в числе которых: «Газпромбанк», Трансмашхолдинг, Innotech, ФГ «ФИНАМ», AEIP, «Школа управления СКОЛКОВО», BSL, «Дон Строй Технологии», «Инновационный центр Ай-Теко», NL International, «Аэрофлот», «Аксиома-Софт», «Магнит», журнал «Профиль», Сбербанк, СУЭК, «Страховой Дом ВСК», Samsung Electronics, «Газета.Ru», «ВТБ Арена», Центр инновационного развития – филиал «РЖД», СК «Ингосстрах-Жизнь», Мосгорломбард, «Расчетные решения».

«Рады и горды за победу – в такие моменты ярче понимаешь, что наша огромная команда влияет на развитие технологии и создает тренды того, как нужно работать в этой сфере. В России за годы нашей работы возведено множество объектов – школы, сады, детские лагеря, стадионы, дома, но технология ЛСТК все еще остается новой и незнакомой. Это значит, что нам предстоит еще большая работа и развитие», – сообщил основатель международной сети заводов ЛСТК «Фабрика Каркасов» Владимир Лозенко.