Экологические проекты «Газпром нефти» получили одобрение комиссии Минпромторга

«Газпром нефть» привлекает зеленые кредиты Сбера и Газпромбанка на общую сумму в 30 млрд рублей на проекты экологической модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода. Займы выдаются в рамках отбора Межведомственной комиссией Министерства промышленности и торговли инвестиционных проектов с возможностью получения субсидирования процентов по зеленому финансированию.

«Мы впервые привлекли ESG-финансирование для реализации экологических проектов компании и считаем этот инструмент эффективным. Экологическая направленность модернизации Омского НПЗ являлась критерием получения зеленых кредитов от Сбера и Газпромбанка и субсидирования ставок по ним. «Газпром нефть» ведет масштабную работу по повышению экологических характеристик своих предприятий и внедряет инициативы, нацеленные на снижение углеродной интенсивности.

В дальнейшем мы планируем расширять применение инструментов зеленого финансирования для развития производственных активов компании», — рассказал финансовый директор, член правления «Газпром нефти» Алексей Янкевич.

Строительство очистных сооружений «Биосфера» станет основным направлением модернизации Омского НПЗ. Такие же уже три года работают на Московском НПЗ компании. В результате их использования завод больше чем в пять раз сократил отбор воды из городских сетей. Предполагается, что в Омске «Биосфера» поможет поднять эффективность очистки воды до 99,9% и в два раза снизит водопотребление.

Кроме того, планируется построить комплекс первичной переработки нефти. Он заменит шесть действующих в настоящее время установок, относящихся к прошлому поколению. Работы кредитуются в рамках ESG-финансирования, связанного со стандартами экологической эффективности. Поэтому эффективная процентная ставка по кредитам будет постепенно снижаться за счет субсидии, одобренной комиссией Минпромторга.

«ESG-факторы – это наиболее распространенный сегодня инструмент, с помощью которого финансовые организации могут оценивать успешность и устойчивость энергетических компаний в реализации разных сценариев энергоперехода», — отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, эти характеристики позволяют оценивать, насколько эффективно компания снижает воздействие на окружающую среду, и способна ли она адаптироваться к гипотетической ситуации, в рамках которой спрос на углеводородное топливо резко сократится, а на возобновляемую энергетику – вырастет.