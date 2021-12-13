Названы лауреаты Digital Leaders Award-2021

В Дубае назвали имена лауреатов премии Digital Leaders, чьи проекты в области цифровизации и онлайн-сервисов признали лучшими в 2021 году.

Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный Форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020» – выставке всемирных технологических достижений, где встретились более сорока спикеров из шести стран. Участники обсудили методы и возможности внедрения инноваций; новейшие технологии, позволяющие превосходить конкурентов и выходить на новые рынки с применением уникальных стратегий развития; новые бизнес-модели и международные коммуникации в бизнесе.

В 2021 году экспертный совет премии выделил более пятидесяти победителей, в числе которых: Банк ВТБ, ФГ «ФИНАМ», «Газпромбанк», «Мегапейдж», «Школа управления СКОЛКОВО», S7 Airlines, Международная логистическая компания «СДЭК», POS1ER, Международный холдинг интегрированных коммуникаций «ADSbase», Гостиничный комплекс «Имеретинский», ГК «О'КЕЙ» и компания «РЕКСОФТ», «Аэрофлот», БАТ Россия, Сбербанк, СУЭК, Lenta.ru, G-Core Labs, председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, S7 TechLab, ГК CMS'.

«Еще в 2019 году «Имеретинский» взял курс на активное развитие digital направления. Теперь наш сайт – это единая удобная платформа для гостей комплекса, где можно не просто забронировать номер, но и зарегистрироваться онлайн, заказать дополнительные услуги, трансфер, столик в ресторане и даже букет цветов. Полученная награда вдохновляет весь наш коллектив на новые идеи, которые будем воплощать в digital», – сказал после победы руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Имеретинский» Евгений Орлов.