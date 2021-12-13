Россия с начала года продала за рубеж водки почти на $130 млн

Экспорт водки из России в период с января по октябрь 2021 года в денежном выражении увеличился на 12,3% до $127,7 млн. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

По сравнению с 2020 годом за первые 10 месяцев 2021 года поставки водки в натуральном выражении составили почти 1,86 млрд декалитров (увеличение на 5,6%).

За аналогичный период более чем на 40% увеличился экспорт легковых автомобилей из России. В денежном выражении это $1,16 млрд, то есть увеличение на 50,1%. Объем импорта легковых автомобилей в Россию также вырос и по итогам первых десяти месяцев составил 288,3 тыс. штук в количественном выражении (прирост на 55,5%).

Увеличились продажи электроэнергии из России, где объем экспорта составил $937,2 млн, что почти в 2,5 раза больше, чем за период с января по октябрь прошлого года.

Указывается, что за январь-октябрь 2021 года поставки алюминия из России выросли в два раза, а калийных удобрений на 28%. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 4,4%.

По данным на 11 ноября, в России за первые девять месяцев 2021 года уменьшился импорт свежего и мороженого мяса, но при этом увеличился импорт цитрусовых, кофе и чая, а также экспорт водки.