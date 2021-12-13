«Дочка» МТС купит разработчика системы оплаты «лицом» в Мосметро

МТС создала новую компанию Intema и намерена за 7 млрд руб. приобрести компанию VisionLabs — разработчика системы оплаты проезда «лицом» в Московском метрополитене. Об этом пишет «РБК».

Продавцами стали основатели VisionLabs Александр Ханин и Иван Лаптев, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также структуры «Сбера» и венчурного фонда АФК «Система».

«После сделки никаких кардинальных изменений в VisionLabs не ожидается. Продолжаем работать, как и раньше, со всеми остаемся в хороших отношениях», — отметил гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.

Intema была создана для развития продуктов, которые связаны с искусственным интеллектом, а также для работы на международных рынках. После сделки с VisionLabs дальнейшие контракты будут заключаться в основном с зарубежными компаниями.

VisionLabs была основана в 2012 году и с тех пор занималась разработкой решений в области анализа данных, компьютерного зрения, робототехники. Основной проект компании – система распознавания лиц. Она в режиме реального времени может анализировать фотографии и видеозаписи, идентифицировать людей на них, а также сравнивать полученные результаты с различными базами данных. Так, ее решениями пользуются в 37 странах мира, а Московский метрополитен использует ее решение для оплаты проезда «лицом» (Face Pay).

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 16 октября сообщила, что около 25 тыс. человек подключились к сервису Face Pay в московском метро за один день его работы.