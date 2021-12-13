«Ашан» вылетел из пятерки крупнейших российских ритейлеров

Продовольственная сеть «Светофор» в период с января по сентябрь 2021 года опередила «Ашан» по показателю выручки, заняв пятое место в рейтинге лучших ритейлеров России. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на рейтинг Infoline FMCG Retail Russia Top.

Заработок «Светофора» за данный период составил 200,5 млрд рублей, в то время как у «Ашана» выручка составила 188,3 млрд рублей. Также «Светофор» показал более высокие темпы развития среди большинства крупнейших ритейлеров, отмечается в исследовании.

В период с января по ноябрь 2021 года «Светофор» увеличил сеть на 1130 торговых объектов и к началу декабря владеет 2770 дискаунтерами по всей России.

Тройка лидеров рейтинга в 2021 году осталась прежней. На первом месте X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») с выручкой 1,59 трлн руб. за девять месяцев 2021 года, на втором месте «Магнит» с 1,22 трлн рублей, замыкает тройку Mercury Retail Group («Бристоль» и «Красное & белое») с 513,7 млрд рублей.

Аналитики считают, что по итогам 2021 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в денежном выражении вырастет на 11% по сравнению с 2020 годом и составит 18,4 трлн рублей.

В середине октября сообщалось, что жесткие дискаунтеры (магазины, где вместо витрин - паллеты с товарами) активно выходят на российский рынок. Магазины с малым ассортиментом продукции, преимущественно долгого срока хранения, могут потеснить «золотой» формат отечественного ритейла — универсамы у дома. Сегодня число торговых точек, где цены в среднем на 15% дешевле, чем в экономе, достигло почти 140 тыс.