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Турецкая лира обновила минимум к доллару

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Курс турецкой лиры снова обвалился до исторического минимума по отношению к доллару, преодолев отметку в 14 лир. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Турецкая лира на открытии торгов 13 декабря упала до 14,99 за доллар, что стало новым антирекордом. Это произошло в преддверии очередного заседания ЦБ страны. К 11.00 мск турецкая валюта укрепилась до 14,35 за доллар. Сейчас стоимость 1 лиры составляет 5,32 руб.

На начало торгов в пятницу, 3 декабря, валюта Турции обесценилась до 13,89 лиры за доллар, что является новым антирекордом. Снижение произошло на фоне решения международного рейтингового агентства Fitch, которое решило изменить прогноз Турции со «стабильного» на «негативный».

2 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина страны Лютфи Эльвана на фоне падения курса турецкой лиры.

Ситуация с падением национальной валюты Турции началась с того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца.

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