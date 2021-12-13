В России за три года продажи мебели увеличились более чем на четверть

Продажи мебели с января по ноябрь 2021 года выросли на 27%, по сравнению с показателями 2020 года. Об этом говорится в совместном исследовании платежного провайдера ЮKassa и маркетплейса Hoff.

По данным домашнего маркетплейса Hoff, общие продажи мебели за январь-ноябрь 2021 года выросли на 27% относительно 2020-го, а по сравнению с допандемийным 2019-м рост составил почти 35%.

Средний чек за первые 11 месяцев 2021 года увеличился на 14% и составил 7469 рублей. Оборот платежей интернет-магазинов, продающих мебель и товары для дома, в 2021 году вырос на 18%, а количество покупок — на 3%. При этом покупателей стало меньше на 3%.

При сравнении с показателями до пандемии (2019 год) в 2021 году оборот платежей вырос на 110%, а число покупок на 38%. Тех, кто покупает мебель и прочие товары онлайн, стало больше на треть.

Продажи товаров для дома в 2021 году также выросли и за первые 11 месяцев рост составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В нерабочие дни в ноябре россияне занялись обустройством квартир — спрос на категорию «дом» в период локдауна вырос на 41%, а услугами мастеров для сборки и ремонта мебели стали пользоваться на 12% чаще.