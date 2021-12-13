Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме допустили, что вводить нормы о QR-кодах не придется с улучшением... 14:04
Ученые впервые обнаружили насекомых по оставленному ДНК в воздухе 14:02
Песков прокомментировал решение МИД Германии пока не сертифицировать «Северный поток... 14:01
Вексельберг продал свою долю в «Аэропортах регионов» 13:51
Найден способ избавиться от ревности с помощью «гормона любви» 13:49
Шольц пообещал «сделать все» для защиты транзита газа через Украину 13:48
Карпов считает помощь Дубова норвежскому шахматисту непатриотичной 13:48
В Кремле назвали внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу 13:47
Песков: позиция Путина по QR-кодам распространяется на законопроект об... 13:45
В Кремле объяснили снятие законопроекта о QR-кодах на транспорте позицией... 13:37

В России за три года продажи мебели увеличились более чем на четверть

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Продажи мебели с января по ноябрь 2021 года выросли на 27%, по сравнению с показателями 2020 года. Об этом говорится в совместном исследовании платежного провайдера ЮKassa и маркетплейса Hoff.

По данным домашнего маркетплейса Hoff, общие продажи мебели за январь-ноябрь 2021 года выросли на 27% относительно 2020-го, а по сравнению с допандемийным 2019-м рост составил почти 35%.

Средний чек за первые 11 месяцев 2021 года увеличился на 14% и составил 7469 рублей. Оборот платежей интернет-магазинов, продающих мебель и товары для дома, в 2021 году вырос на 18%, а количество покупок — на 3%. При этом покупателей стало меньше на 3%.

При сравнении с показателями до пандемии (2019 год) в 2021 году оборот платежей вырос на 110%, а число покупок на 38%. Тех, кто покупает мебель и прочие товары онлайн, стало больше на треть.

Продажи товаров для дома в 2021 году также выросли и за первые 11 месяцев рост составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В нерабочие дни в ноябре россияне занялись обустройством квартир — спрос на категорию «дом» в период локдауна вырос на 41%, а услугами мастеров для сборки и ремонта мебели стали пользоваться на 12% чаще.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть