«Газпром нефть» вместе с партнерами создаст зеленое авиатопливо SAF

«Газпром нефть», Airbus, «Аэрофолот», S7 Group, «Волга-Днепр», «Институт имени Н.Е.Жуковского» и ГосНИИ гражданской авиации создали ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). Планируется, что первый полет самолета на экологичном биотопливе, которое сократит до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках, состоится до 2024 года.

«Мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зеленого авиатоплива. Создание SAF-альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным», - рассказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Глава Airbus в России Жюльен Франьятт отметил, что для достижения нулевого уровня выбросов CO2 необходимы усилия всех игроков отрасли.

«В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100% использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнерами по Альянсу», - сказал он.

Альянс будет проводить свои исследования в Технологическом центре промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в этом году «Газпром нефть» заключила ряд соглашений о долгосрочном сотрудничестве с «Аэрофлотом»: компании намерены вместе работать над созданием первого в России авиатоплива с минимальным углеродным следом и развивать цифровые инструменты моментальных финансовых расчетов за авиатопливо, в том числе с использованием блокчейн-платформы Smart Fuel.