В России резко сократилось число занятых в фитнес-индустрии

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что с начала пандемии коронавируса число занятых в фитнес-индустрии сократилось в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».

«До пандемии в отрасли было задействовано 768 тыс. сотрудников. По итогам 2020 года их число сократилось до 576 тыс., а к текущему моменту в отрасли осталось 518,4 тыс. специалистов», — пояснила Силина.

В процентном выражении число работающих в отрасли сотрудников в 2020–2021 годах сократилось на 40%. Падение покупательного спроса Силина связывает с введением в отдельных регионах ограничительных мер против коронавируса.

«На данный момент большинство игроков рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы кредитами или иными деньгами для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, с надеждой, что в дальнейшем что-то поменяется к лучшему», — заявила Силина.

По ее словам, в следующем году индустрии фитнеса придется адаптироваться к новым условиям.

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