Один из главных противников «Северного потока — 2» в Германии вынуждена признать поражение

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, известная как один из главных противников «Северного потока — 2», вынуждена признать, что российскому газопроводу нет альтернатив, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ [Социал-демократическая партия Германии — правящая партия, прим. «Газета.Ru»] не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — пишет автор материала, политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.

Будучи представителем партии «Союз-90/Зеленые», Бербок жестко выступала против «Северного потока — 2».

«Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — резюмировал Лейтойзер.

Ранее в ФРГ заявили о планах устроить России «проблемы» с «Северным потоком — 2».