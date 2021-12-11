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Минсельхоз исключит квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году

Квартиры исключат из программы сельской ипотеки для развития строительства частных домов

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Depositphotos

Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в следующем году для стимулирования развития строительства частных жилых домов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно разработанному министерством законопроекту, правительству РФ также предлагаются механизмы стимулирования банков в работе по данному направлению. В Минсельхозе рассчитывают, что нововведения будут утверждены в начале 2022 года.

По данным ведомства, в текущем году уполномоченные банки получили свыше 228,5 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей, из которых выдано более 51 тыс. кредитов на сумму 97,5 млрд рублей. При этом в общей сложности за 2020 и 2021 годы было выдано свыше 96 тыс. кредитов на сумму 184,7 млрд рублей.

В ноябре председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что планируется выделить еще 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке.

Программа «Сельская ипотека» является одним из механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Минсельхозом России и направленной на улучшение качества жизни на селе. Программа начала действовать в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%.

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