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В Госдуме не исключают ограничений на поездки в одну из курортных стран

В Госдуме рассказали, в каком случае стоит ввести ограничения на поездки в Египет

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Павел Львов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов считает, что если возникнет угроза распространения «омикрона» в Египте, России следует ввести ограничения на поездки в эту страну или дополнительные проверки прибывающих оттуда авиапассажиров. Об этом сообщает радио Sputnik.

Кривоносов заявил, что Египет может стать популярным туристическим направлением в грядущие новогодние праздники, что в теории усилит вероятность «завоза» нового штамма из Африки — по этом также стоит задуматься о неких барьерах для путешественников. Однако, по словам законодателя, такие меры стоит принимать лишь после тщательного изучения эпидемиологической обстановки на египетских курортах.

«Я считаю, что нужно изучить реальную обстановку на курортах Египта. После этого надо слушать рекомендации Роспотребнадзора и принимать решение. Без объективных показателей не стоит этого делать», — заявил Кривоносов.

В конце ноября сообщилось, что в Египте выявили первый случай заражения штаммом «омикрон», однако различные инстанции опровергли эту информацию.

Накануне стало известно, что российские туроператоры распродают путешествия в Египет по ценам уровня 2015 года. В индустрии считают, что выгодные предложения появились при традиционном спаде спроса, который характерен для второй половины декабря.

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