США продадут часть нефти из стратегических запасов

Соединенные Штаты планируют использовать «комбинированный подход» для решения проблемы перебоев с поставками нефти. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства энергетики.

«По мере того, как мировая экономика восстанавливается после пандемии, предложение нефти не увеличивалось темпами, необходимыми для удовлетворения спроса. Несмотря на то, что цены на нефть упали в среднем на 10% за последний месяц, а цены на бензин начали падать, администрация продолжает принимать меры для устранения разрыва между спросом и предложением», — пояснили в министерстве.

Часть из стратегических резервов страны поступит на продажу, а часть передадут компаниям. Так, 17 декабря министерство энергетики начнет продажу 18 млн баррелей нефти. Еще 4,8 млн баррелей нефти передадут американской компании ExxonMobil в рамках «урегулирования потрясений на рынке». Предприятие при этом будет обязана впоследствии вернуть эти запасы «в полной мере и с учетом надбавки в виде дополнительного количества нефти», которое оговаривается заранее.

В ведомстве объяснили, что использование такой «комбинированный подход к обмену и продаже» позволит задействовать до 32 млн баррелей нефти.

«Обмен и продажа из стратегического нефтяного резерва — важные средства, которые мы используем для решения проблемы перебоев с поставками нефти, пока мир восстанавливается после пандемии», — заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

В ноябре президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. При этом в Белом доме отмечали, что в результате дипломатических усилий США мера была принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.