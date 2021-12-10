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Goldman Sachs советует покупать акции «Роснефти»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Крупный американский банк Goldman Sachs выпустил позитивный отчет по «Роснефти» с подтверждением рекомендации «Покупать» и места компании в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Накануне крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan также включил «Роснефть» в список идеальных объектов для инвестирования в 2022 году. Роснефть стала единственной российской компанией, вошедшей в этот список.

Ключевыми конкурентными преимуществами «Роснефти» аналитики Goldman Sachs выделили привлекательную доходность компании, а также потенциал долгосрочного роста добычи. Банк ожидает, что дивиденды «Роснефти» по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом вырастут примерно в 7 раз и еще на 15% и 5% по итогам 2022 и 2023 годов, соответственно.

«Роснефть» платит дивиденды дважды в год, направляя на выплаты 50 процентов чистой прибыли компании по МСФО (один из самых высоких коэффициентов в отрасли). В первом полугодии 2021 года «Роснефть» заработала 382 миллиарда рублей прибыли. Этот показатель стал рекордным для компании за январь-июнь и более чем в 2,5 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года. Таким образом, по итогам первого полугодия «Роснефть» выплатила рекордные промежуточные дивиденды в размере 191 миллиард рублей.

В июле 2021 года «Роснефть» также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 миллиарда рублей.

Отмечается, что лучшая в отрасли доходность поддерживается превосходной ресурсной базой и качественной реализацией проектов. IRR новых добычных проектов Роснефти составляет в среднем ~25% (для сравнения, средний показатель в России и мире – 18%).

Сильный свободный денежный поток способствует сокращению долговой нагрузки. С начала года показатель «чистый долг/EBITDA» Роснефти снизился почти в два раза. На фоне сильного СДП и продажи 5% доли в Восток Ойл в абсолютном выражении чистый долг за 9 месяцев 2021 года снизился на $8 млрд, и банк ожидает, что этот показатель будет снижаться и дальше.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank of America Merril Lynch – 11,2 доллара, Raiffeisen Bank – 11 долларов.

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