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Сбербанк сообщил о штатной работе своих сервисов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Все сервисы Сбербанка работают штатно, сообщили в пресс-службе организации.

По данным банка, небольшие проблемы возникли в отображении баланса по картам и вкладам, они затронули менее 0,1% клиентов банка. Специалисты оперативно исправили эти неполадки, заверили в Сбере.

Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщали, что специалисты организации работают над устранением перебоев в мобильном приложении, на которые пожаловались некоторые россияне.

По данным сервиса Downdetector, 45% пользователей отметили, что столкнулись с проблемами с мобильным банкингом, 35% — с проблемами перевода денежных средств. Чаще всего о неполадках сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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