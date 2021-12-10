Цены на туры в Египет опустились до уровня 2015 года

Российские туроператоры распродают путешествия в Египет по ценам уровня 2015 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На египетском направлении в этом году можно приобрести туры по выгодным ценам. Так, самые дешевые туры на двоих в середине декабря с вылетом из Москвы обойдутся в 28 тыс. рублей. Ближе к Новому году их можно приобрести всего за 40 тыс. рублей.

«Период с середины декабря до начала новогодних праздников традиционно является для Египта невысоким сезоном. Это влияет как на ценообразование отелей, которые дают очень привлекательные расценки, так и на туроператоров», — отмечают в PEGAS Touristik.

Туроператоры считают, что выгодные предложения появились при традиционном спаде спроса, который характерен для второй половины декабря. В это время люди активно работают и у большинства очень сильная рабочая нагрузка, поэтому покупать туры на период перед новогодними праздниками просто не имеет смысла. Однако на время январских праздников спрос очень высок и цены на туры значительно выше.

Исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова 9 декабря рассказала, что у россиян в новогодние праздники получится выгодно слетать в Египет, Турцию или ОАЭ.