В ВТБ предсказали двузначную ставку по ипотеке в 2022 году

В 2022 году ипотека в России продолжит дорожать, и ставки могут подняться до двузначных чисел. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ, передает РИА «Новости».

«Мы не ожидаем в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, поэтому увеличение ценовых параметров по жилищным кредитам возможно и в следующем году», — считают в ВТБ.

В сообщении пресс-службы отмечается, что для потребителей в 2022 году ставка может стать двузначной.

При этом в банке призвали власти заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 года для социальных категорий граждан.

ЦБ в начале декабря предложил постепенно закрывать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. В департаменте финансовой стабильности ЦБ заявили, что эта мера в дальнейшем поможет охладить перегретый рынок недвижимости, избавив россиян от «избыточных рисков» в виде роста стоимости жилья. В то же время отдельным российским регионам, где ситуация на рынке недвижимости сложная, регулятор предложил продлить срок действия программы.