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В России вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году

ФАС планирует повысить тарифы на услуги ЖКХ на 4-4,5% в 2022 году

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) вырастут в следующем году максимум на 4%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Отмечается, что ФАС планирует повысить тарифы в июле 2022 года. При этом в текущем году цены на услуги ЖКХ выросли на 3,3%.

Эксперты считают, что в 2021 году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации рассчитывает на то, что ФАС примет к сведению возросшие расходы.

Эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян пояснил, что при установлении тарифов ФАС учитывает прогноз социально-экономического развития России. По прогнозу Центрального банка России, рост цен на конец текущего года составит 7,4-7,9%, на следующий год — 4-4,5%. Увеличение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовой инфляции.

Ранее сообщалось: россияне признались, что тратят большую часть дохода на продукты, услуги ЖКХ и оплату кредитов.

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