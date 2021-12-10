Минстрой предложил ввести штрафы за непрозрачную аренду жилья

Минстрой России предлагает ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой государственной информсистемы (ГИС), законопроект пока находится в разработке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В документе сказано, что такие арендодатели обязаны в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию в системе ГИС. В том случае, если расчеты проводятся вне этой системы, физическим лицам будет грозить штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. руб., юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. За отказ оставлять необходимую информацию в ГИС или предоставление ложных сведений будет грозить штраф для физлиц 3–5 тыс. руб., для юрлиц — на 30–50 тыс. руб.

Поправки предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях.

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин уточнил, что данный законопроект рассчитан на повышение прозрачности на рынке, защиту прав арендодателей и арендаторов, а также безопасность и сохранность денежных вложений.

Ранее сообщалось, что рейтинг приложения объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН снизился до 2,3 звезды после введения запрета сдавать квартиры «только славянам».