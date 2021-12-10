Росстат сообщил о росте цен на сотовую связь

В ноябре текущего года абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России выросла на 2,4% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как уточняется, речь идет об индексе цен, который определяется на основе сравнения услуг, предлагаемых в каждом из периодов, в данном случае — в ноябре и октябре. Так, средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноября также увеличился на 1,6%, до 391,6 руб..

До ноября услуги мобильной связи в 2021 году не дорожали более чем на 0,34% за месяц, а где-то даже уменьшались в цене. Последний раз рост выше 1% (сразу на 3,7%) Росстат регистрировал в мае 2020 года — тогда с января по май стоимость услуг увеличилась более чем на 10%, с 344,2 до 384,2 руб.

Как указывают эксперты, повышение цен в начале прошлого года привело к тому, что в среднем с января по ноябрь 2021 года размер тарифа на услуги сотовой связи в России на 2,6% превысил аналогичный показатель 2020 года, несмотря на практически не менявшиеся тарифы в течение всего года.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщала, что средняя скорость мобильного интернета в РФ в ноябре впервые за десять лет снизилась — почти на 3 Мб/сек, до 21,7 Мб/сек.