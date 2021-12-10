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В ФРГ заявили о планах устроить России «проблемы» с «Северным потоком — 2»

Немецкая партия «Союз 90/Зеленые» намерена передать ЕС решение по «Северному потоку — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против проекта газопровода «Северный поток — 2» и сделает все возможное, чтобы устроить «проблемы» России в этом направлении. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд».

Он выразил мнение, что члены партии не говорят прямо, что хотят остановить «СП2», однако они рассчитывают переложить ответственность за решение по газопроводу на руководство Европейского союза, где есть разные точки зрения относительно проекта.

По словам Рара, пока преждевременно говорить, как покажет себя в этом вопросе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.

«Ясно, что «Зеленые» продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но (новый канцлер Германии) Олаф Шольц настроен на конструктив и разрядку», — сказал политолог.

Ранее сообщалось, что новоизбранный федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить конфронтации в вопросе реализации «Северного потока – 2».

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