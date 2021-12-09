J.P. Morgan добавил ценные бумаги «Роснефти» в список наиболее предпочтительных акций

Крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. «Роснефть» стала единственной компанией энергетического сектора, вошедшей в этот список.

В обновленный J.P. Morgan список также вошли ряд других компаний нефтегазового сектора: bp, ExxonMobil, Saudi Aramco, Sinopec, Petrobras, CVE, Marathon.

Накануне аналитики второго по величине инвестбанка США – Bank of America Merril Lynch – также добавили «Роснефть» в свой глобальный список объектов для инвестирования в 2022 году в регионе Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. По их мнению, акции компании обладают потенциалом роста на 40%.

В свою очередь J.P. Morgan отметил в качестве важного фактора привлекательности «Роснефти» реализацию проекта «Восток Ойл». По мнению аналитиков американского банка, этот проект еще практически не учтен в оценке акций «Роснефти». При этом «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.

Кроме того, низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Ресурсная база проекта составляет более 6 миллиардов тонн нефти (44 миллиарда баррелей) с уникально низким содержанием серы 0,01-0,04%.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка 100 млн тонн. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

Еще одним важным фактором инвестпривлекательности «Роснефти» аналитики J.P. Morgan назвали высокую дивидендную доходность компании, которую они ожидают на уровне 11-13% в 2022 - 2023 гг. Крупнейшая российская нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, и на выплаты направляет 50% от чистой прибыли компании по МСФО.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank of America Merril Lynch – 11,2 доллара, Raiffeisen Bank – 11 долларов. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне 10,5 долларов за GDR, «Газпромбанк» - 10,1 доллара, J.P. Morgan – 10 долларов.