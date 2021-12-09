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Госдума одобрила повышение зарплат на 20% для помощников депутатов и сенаторов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Госдума приняла закон, согласно которому зарплаты помощников депутатов и сенаторов увеличатся на 20%, информация опубликована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта, депутаты Госдумы из всех фракций, предложили увеличить размер зарплат из-за возросшего количества работы. Они указали на поправки в российскую конституцию, где были закреплены дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, расширены полномочия депутатов ГД и сенаторов. Ссылаясь на новые полномочия и увеличение задач парламента, парламентарии указали на необходимость иметь высококвалифицированных помощников.

В настоящее время депутаты и сенаторы устанавливают зарплаты своим помощникам в пределах установленного в размере 300 тыс. рублей бюджета на конкретного парламентария. У каждого из них может быть до семи таких сотрудников. Теперь эта сумма будет увеличена до 387 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что 55% россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году.

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