Международные акселератор Sber500 открывает прием заявок на четвертую волну

Сбер и 500 Global запускают четвертую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500. В этом году принять участие смогут сразу 50 команд. Регистрация завершится 7 февраля 2022 года.

К участию приглашаются проекты seed-стадии, предлагающие решения в рекламе и маркетинге, геотаргетинге и картографии, логистике, компьютерном зрении, HR и обучении, телемедицине, кибербезопасности и другим. Главным условием является наличие MVP (работающая версия продукта) и первые продажи.

В этом году в буткемпе примут участие 500 стартапов, а в основном программе – 50 лучших команд.

«Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне — мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит еще большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 дает им определенный «знак качества» не только на российском, но и на мировом венчурном рынке», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

На первом этапе команды проработают ценностное предложение, узнают основы построения коммуникации с разными целевыми сегментами и получат обратную связь от своих менторов. 50 проектов смогут пройти в следующий этап.

На втором этапе команды вместе с менторами проверят ряд гипотез с целью найти лучшие возможности для роста бизнеса. Также команды смогут встретиться и обсудить возможное партнерство с представителями компаний экосистемы Сбера. Лучшие 25 проектов будут выбраны для участия в Демо-дне.

На третьем этапе пройдет интенсивное офлайн-обучение и подготовка к финальному выступлению.

Все этапы будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины в США.

«Партнерство со Сбером является ключевым в нашей работе по развитию экосистемы и помогает России стать всемирно признанным центром инноваций и технологий. Мы понимаем, что экосистемы создаются не только за счет поддержки талантливых основателей, но и за счет привлечения инвесторов и корпораций, которые предоставляют доступ к капиталу и рынкам для роста. Никто не сможет объединить ключевых игроков экосистемы в России лучше, чем Сбер», — сказал CEO 500 Global Кристин Цай.

Финалисты представят свои продукты на Демо-дне и смогут претендовать на партнерство с компаниями экосистемы Сбера. Выпускники трех волн акселератора Sber500 уже привлекли больше 800 млн рублей инвестиций, из них около 200 млн рублей — от Сбера, а также заключили несколько сотен контрактов с крупными компаниями.