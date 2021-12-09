Экспериментальный упрощенный налоговый режим для малого бизнеса продлили до 2027 года

Эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) продлится до конца 2027 года. Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев в ходе тематического вебинара Корпорации МСП.

Новый упрощенный налоговый режим начнет работать для части предпринимателей с 1 июля 2022 года. Его основная задача заключается в снижении нагрузки на бизнес. Также он должен помочь высвободить ресурсы на развитие.

«Этот режим упрощает представление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы в фонды не уплачиваются. При этом для работников будет сохранен действующий порядок пенсионного обеспечения и социального страхования», — отметил Мальцев.

Эксперимент доступен лишь в четырех регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Первые полгода после запуска упрощенная система будет применяться лишь к новым налогоплательщикам, а уже потом – для всех остальных.

Для применения системы предприниматель должен подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или банк-партнер, где открыт счет.

В середине ноября в Госдуму внесен законопроект о налоговом эксперименте для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП). Автор инициативы — правительство — предлагает освободить бизнес от уплаты страховых взносов, но при этом поднять ставку по действующей сейчас упрощенной системе налогообложения (УСН).