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Экспериментальный упрощенный налоговый режим для малого бизнеса продлили до 2027 года

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Владимир Новиков/РИА «Новости»

Эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) продлится до конца 2027 года. Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев в ходе тематического вебинара Корпорации МСП.

Новый упрощенный налоговый режим начнет работать для части предпринимателей с 1 июля 2022 года. Его основная задача заключается в снижении нагрузки на бизнес. Также он должен помочь высвободить ресурсы на развитие.

«Этот режим упрощает представление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы в фонды не уплачиваются. При этом для работников будет сохранен действующий порядок пенсионного обеспечения и социального страхования», — отметил Мальцев.

Эксперимент доступен лишь в четырех регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Первые полгода после запуска упрощенная система будет применяться лишь к новым налогоплательщикам, а уже потом – для всех остальных.

Для применения системы предприниматель должен подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или банк-партнер, где открыт счет.

В середине ноября в Госдуму внесен законопроект о налоговом эксперименте для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП). Автор инициативы — правительство — предлагает освободить бизнес от уплаты страховых взносов, но при этом поднять ставку по действующей сейчас упрощенной системе налогообложения (УСН).

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